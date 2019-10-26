بن فليس: رفضت تمرير قانون المحروقات..وتنازلت عن منصبي بسببه لأنني إبن الشعب

قال علي بن فليس بأنه رفض تمرير قانون المحروقات لما كان رئيسا للحكومة لأن هذا القانون تم إعداده في الخارج.

وكشف بن فليس خلال الندوة الصحفية التي نظمها اليوم على هامش إيداعه ملف الترشح بأنه تنازل عن منصب رئيس حكومة بسبب هذا القانون.

وأكد بأنه قال للرئيس بوتفليقة أنذاك “أنا ابن شهيد و ابن الشعب إذا أردت أن تبحث عن رئيس حكومة لتمرير هذا القانون فلك ذلك، فأنا لن أمرر هذا القانون.

وأكد بن فليس بأن هذا القانون كان فيه تعدي على السيادة الوطنية وأنه لن يقبل يوما بقانون من هذا الشكل لو يصبح رئيسا للجمهورية