بن فليس: “سألغي تدخل رئيس الجمهورية في القضاء دستورياً”

قال علي بن فليس، المترشح للإستحقاقات المقبلة، بأنه وفي حال إنتخابه، سيقوم بتحرير العدالة، وإلغاء تدخل رئيس الجمهورية في القضاء، دستورياً.

وأضاف بن فليس، في منتدى الحوار، اليوم الأربعاء، أن برنامجه الإنتخابي، سيلغي الهيمنة على السلطة القضائية، ويحمل التفتح السياسي في البرلمان.

وأكد المترشح لإنتخابات 12 ديسمبر، بأنه سيقوم بتوزيع الصلاحيات، بين رئيس الجمهورية والحكومة.

كما تضمن برنامج بن فليس، استبدال مجلس الأمة بالمجلس الأعلى للأقاليم، والذي يتكون أعضائه من المنتخبين المحليين والكفاءات.

وعن التعاون الدولي، قال علي بن فليس، أن الدولة الجزائرية هي التي ستتعامل مع الدول الأخرى مباشرة، وليس النظام السياسي كما كان عليه الحال في النظام السابق.

وإقترح ذات المتحدث، وضع إقتصاد السوق الاجتماعي، والذي يقوم على روح المبادرة والتضامن بين الشعب، والتقسيم العادل للثروة.

وأكد بن فليس، بأن الدولة ستوفر المناخ الملائم للإستثمار الداخلي والخارجي، وتبعد السياسة عن الفعل الإقتصادي، وتلغي البيروقراطية في منح المشاريع للمؤسسات.

وذكر بن فليس، بأنه ترشح للرئاسيات، ليس حبا وطمعا في الكرسي، بل ليخدم الشعب الجزائري.