بن فليس: سنحمي المال العام بوضع رقابة على كل المستويات

وعد علي بن فليس، مرشح رئاسيات 12 ديسمبر، بأنه سوف يحمي المال العام للشعب، بوضع رقابة على كل المستويات، وتحرير مجلس المحاسبة.

وأضاف بن فليس، خلال تنشيطه لتجمع شعبي اليوم، في سوق أهراس: “عندما يتعلق الأمر بالمال العام يجب أن تكون هناك رقابة على كل المستويات”.

وتابع بن فليس: “سنحافظ على المال العام، بوضع رقابة قبلية بمراقب مالي، وبعدية بمجلس المحاسبة، ووضع أمين عام على الصندوق، يكون صادقا وأمينا”.

كما تحدث بن فليس عن العدالة، والتي وعد بتحريرها داخليا وخارجيا، والتأسيس لقضاء نظيف، كما يرغب الشعب الجزائري، لمكافحة الفساد.

وأورد علي بن فليس، أن لا سلطة لرئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة على القضاء في برنامجه الإنتخابي، وأن تحريك الدعوى العمومية، سيتم تلقائيا.

وقال بن فليس، في ثاني أيام حملته الإنتخابية، أن الدولة ستدوم بالتلاحم بين الشعب، والجيش المرافق للثورة.