بن فليس: سيكون برلمان حر يستجوب الوزراء أسبوعياً أمام الشاشات

تعهد المترشح للرئاسيات المقبلة، علي بن فليس، بوضع برلمان حر، بإمكانه إقالة الحكومة، ويقوم بإستجواب الوزراء أسبوعيا أمام الشاشات.

وقال بن فليس، في تجمع شعبي بجيجل، أن برنامجه يقترح حلا على الشعب ليخرجه من ظلمات الأزمات الإقتصادية والسياسية والإجتماعية.

كما وعد بوضع دستور جديد يكون فيه الشعب سيد القرار، يعين من يريده على رأس مؤسسات الدولة ويقيل من يريده.

وأشار بن فليس، إلى أن الحراك ينير لنا الطريق للذهاب إلى إنتخابات رئاسية، تخرج البلاد من الأزمة.

وأكد بن فليس، أنه يملك برنامجا إنتخابيا متكاملا، يحمل حلولا لمختلف الأزمات.

وإقترح فتح إقتصاد سوق إجتماعي، يعطي الفرص والإمكانيات للجميع، ويضمن التوزيع العادل للثروة.

كما تحدث مترشح رئاسيات 12 ديسمبر، عن الشباب والذي قال أنه يعيش الحرمان بمختلف مناطق الوطن.

وندد بن فليس ببيان البرلمان الأوروبي، مؤكدا أن الجزائر دولة مستقلة ولها جيش رافق وساند الحراك وأسقط العصابة، ولا تقبل التدخل في شؤونها الداخلية.

وعن جيجل، قال بن فليس أنها منطقة سياحية تزخر بميناء ومطار وأراضي فلاحية إستراتيجية، ولكن البيروقراطية والعرقلة التي مارسها النظام السابق حال دون تطوير هذه الولاية.