بن فليس: شروط تنظيم الانتخابات أصبحت متوفرة ويجب إطلاق إجراءات تهدئة لبعث الثقة

أصدر رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس، بيانا، في أعقاب قرار الرئيس عبد القادر بن صالح استدعاء الهيئة الناخبة.

وبدا من بيان بن فليس، تعاطيه بإيجابية مع قرار رئيس الدولة تنظيم انتخابات رئاسية في 12 ديسمبر المقبل.

وقال رئيس حزب طلائع الحريات في البيان إن الشروط المؤسساتية والقانونية والإجرائية لانتخاب رئيس للجمهورية باتت متوفرة اليوم.

وأضاف بن فليس أنه رغم وجود بعض النقائص التي ليس تأثير، فإن شروط إجراء الانتخابات تستجيب لمعايير مقبولة لإجراء اقتراع رئاسي، يضمن للجزائريين التعبير الحر عن إرادتهم.

ونبّه بن فليس إلى أن السلطة حاولت تنظيم انتخابات مرتين وفشلت، محذرا في نفس الوقت من مغبة الفشل مرة ثالثة.



وفي هذه النقطة، قال بيان رئيس الحكومة الأسبق إن “المحاولة الثالثة لا يحق لها الخطأ أو الفشل”.

وأوضح البيان الظرف الراهن لا يخلو من عواقب على الانتخابات الرئاسية وعلى قدرتها على توفير طريق الخروج من الأزمة.

وتحدث البيان عن شروط سياسية قال إنها يتعين أن تكون المكمّل الضروري للشروط المؤسساتية والقانونية والإجرائية القائمة.

وأشار بن فليس في بيانه إلى وجوب إطلاق تدابير تهدئة لبعث الثقة.

وهنا قال البيان، إن تلك الإجراءات إن وجدت، فإن الانتخابات الرئاسية ستحظى بمزيد من المصداقية.

ولفت بن فليس إلى خطورة الوضع بالقول أن الأزمة الراهنة جد عميقة ومعقدة، وأن التهديدات التي تضفي ثقلها على الدولة الوطنية هي جد خطيرة ووشيكة الحدوث.

كما حذر رئيس الحكومة الأسبق في نفس الوقت من عواقب أن تفلت التطورات المحتملة عن كل تحكم.