بن فليس: “فتح الملفات سيكون بالحوار مع الطبقة السياسية ومقاطعي الانتخابات”

الإنتخابات الرئاسية
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بن فليس: “فتح الملفات سيكون بالحوار مع الطبقة السياسية ومقاطعي الانتخابات”
بقلم محمد. ك

قال المترشح علي بن فليس، اليوم الثلاثاء، أنّه يسعى الإهتمام بالقدرة الشرائية ودعم المواد الاستهلاكية.

وأوضح بن فليس خلال تجمع شعبي بغرداية، “أنّ فتح الملفات سيكون بفتح حوار مع الطبقة السياسية والمقاطعين للانتخابات”.

وأضاف بن فليس “لنحسن القوانين بوفاق سياسي بإشراك كل فئات المجتمع بما فيهم المعارضين والرافضين للإنتخابات”.

وتعهد بن فليس مجددا بالقول أنه “إذا قبلني الشعب في الانتخابات الرئاسية سأطيعه وأكون خادما له”.

وفي هذا الإطار، قال المترشح إن “من يلبس ثوب رئاسة البلد عليه أن يتواضع للشعب”.


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