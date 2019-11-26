بن فليس : كنت معارضا منذ 2003.. وسكان غرداية كانوا ضحية للحكومات السابقة

قال المرشح للرئسيات علي بن فليس أنه جاء للشعب الجزائري ليقدم برنامجه الإنتخابي بطريقة واضحة بعيدة عن كل التلاعبات ،والقيام بحملة نظيفة للشعب الجزائري.

وأضاف في كلمته التي ألقاها خلال تجمعه بولاية غرداية أن دم الشهداء و المجاهدين لن يذهب هباً منثوراً.

وفي رسالة وجهها لمواطني ولاية غرداية أكد بن فليس على ضرورة التأخي فيما بينهم ونسيان ما حدث في الماضي ،بالرغم من الظلم الذي تعرضوا له من الحكومة السابقة التي كانوا ضحايا سوء تسييرها.

وأكد ذات المتحدث عزمه على محاربة الفساد والمحسوبية بالقيام بالعديد من الإصلاحات في قطاع العدالة .

كما توعد بمنح الفرص للشباب في التوظيف ،وتدعيم التعليم بمختلف أطواره ،وتدعيم القدرة الشرائية للمواطن الجزائري.

وأكمل ذات المتحدث أنه كان معارضا منذ 2003 ولم يستطع القيام بشيء لوحده ،الحمد لله أن الشعب الجزائري هو من أسقط العصابة.