بن فليس: لابد من إشراك الجامعة في القرارت الهامة للبلاد

قال المترشح للرئاسيات علي بن فليس ان الجامعة تصنع وتخدم للمجتمع وللبلد وفي حال إقحام الجامعة مع حاجيات المجتمع.

وحسب منظور بن فليس فإن البلد في حاجة إلى عدة أمور من الجامعة فلابد من التلاحم وأن نكون ما يحتاجه المجتمع والوطن.

واشار بن فليس أن من لا يستمع إلى المربين والمكونين في الجامعة ويعمل على احادية القرار فهذا لا يخدم احد على الإطلاق.

وان إستقلالية الجامعة في القرار حتى لاتكون الوزارة وصية عليها وفي نفس الوقت لا بد من ربطها مع المجتمع ومتطلباته.

وعلى رئيس الجمهورية القادم لما يخاطب الأسرة الجامعية عليه أن يسمع اكثر ممايقول لانه يجد في الجامعة الحلول لإنقاذ البلاد .