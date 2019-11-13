بن فليس: “لا بد من اعتذار فرنسا على الاستعمار والابادة الجماعية.. لكن ليست لدينا القوة للحصول عليه”

قال مرشح رئاسيات ديسمبر، علي بن فليس، إنه لو أصبح رئيسا للجمهورية، سيعيد العلاقات الجزائرية الفرنسية الى مستواها،

ولدى حلوله على منتدى الحوار، قال بن فليس “أن تدافع فرنسا عن مصالحها عادي، وكما يحلو لها، لكن على الجزائر أن تدافع عن مصالحها هي الأخرى”.

وأضاف بن فليس ” الذنب ليس ذنبها، الذنب من أراد للجزائر أن يجعل منا مجرورين”.

ودعا بن فليس الى الحفاظ على الجزائر المستقلة التي حررها الشهداء.

وفي حديثه عن الذاكرة، قال بن فليس “أنا مع طلب الاعتذار، الجزائر عاشت الاستعمار وعاشت في بعض الجهات الابادة الجماعية”.

وأضاف “أنا اقول لا بد من اعتذار فرنسا، لكن ليست لدينا القوة للحصول على الاعتذار”.

وقال “الجزائر احتلت بالقوة ودمرت قدراتها وامكانينها واخذت ارزاقها وبالتالي لا بد من اقرار ان الجزائر كانت مستعمرة فرنسية ذاقت الأمرين”.

وأكد مرشح الرئاسيات المقبلة، أن الاستعمار جريمة ضد الانسانية، وليست خصوصية عرفتها الجزائر.