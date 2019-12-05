بن فليس: لا بد من الجلوس مع كل الاطراف الفاعلة في الجامعة للخروج بنتيجة

قال المترشح للرئاسيات علي بن فليس أنه رجل حوار والملفات الكبيرة المجتمعية على اساس انها ليست من صنع إرادة شخص اوفرد.

وفي رده على سؤال حول الخريطة الجامعية التي تتميز بكل ولاية جامعة اومركز جامعي هل بن فليس يبقي عليها أم يغيرها.

رد بن فليس ان الاسرة الجامعية بالنسبة إليه تتميز بالفكر العالي والتربية في اعلى مستويات الوطن وفي برنامجي الانتخابي اعرف ان جمع العلوم والقادرين على إيصال العلم.

واوضح أنه كلما جمع بين الجامعيين في مكان واحد وكانت مكتبات والأنترنت وكل الظروف مهيئة إلا وأتمرث الجامعة وأعطت الكثير.

وأشار ان عدد الجامعات كثير في الجزائر وجزء معتبر لا يتوفر فيه العدد الكافي من الاساتذة والمبرزين.

وبالتالي وتصوري للخريطة الجامعية وهي جمع الجمع من كل المسؤولين على الجامعات وكل الاطراف الفاعلة أوضح بن فليس.

وكذا الخروج بتصور يخدم تقريب التدريس والجامعات من الطلبة والمواطنين وفي نفس الوقت الحفاظ على النوعية والمستوى.