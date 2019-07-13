بن فليس للمعارضة: “تجاوزوا الخلافات من أجل الجزائر”

دعا رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، المعارضة إلى تجاوز جميع الخلافات، تحسبا للوصول إلى حل حقيقي يُخرج الجزائر من أزمتها السياسية.

وقال بن فليس خلال فيديو نشره على صفحته الرسمية على فيسبوك، وجهه للمشاركين في في ندوة الحوار الوطني الأسبوع الماضي إن وثيقة عين البنيان تقترح مخرجا للجزائر من الأزمة السياسية التي تعيشها خصوصا بعد بداية الحراك الشعبي في 22 فيفري المنصرم.

وأشار أنه من الطبيعي أن تشهد الساحة السياسية هذا ثراء في المبادرات و الخطوات من قبل مختلف الفاعلين في الساحة حاليا، داعيا في السياق الى تجاوز جميع الخلافات السياسية من أجل إيجاد مخرج لأزمة الجزائر.