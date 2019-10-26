بن فليس: لم أستفد من أي امتياز لما كنت مسؤولا..ورزقي حلال تعبت من أجله

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بن فليس: لم أستفد من أي امتياز لما كنت مسؤولا..ورزقي حلال تعبت من أجله
بقلم عبد الرحمن سالمي

 نفى الراغب في الترشح للرئاسيات علي بن فليس أن يكون قد استفاد من أي شيء من الدولة طيلة الفترة الزمنية التي تقلد فيها مناصب في المسؤولية.

وقال بن فليس خلال الندوة الصحفية التي نظمها على هامش إيداع ملف ترشحه لدى سلطة الإنتخابات، أن كل ما يمتلكه من حلاله و حر ماله ونصيبه من تركة والده.

وأضاف بن فليس بأن من لديه دليل عكس ذلك فعليه أن يقدمه.

بالموازاة مع ذلك أكد بن فليس بأن المتطوعين  و المناضلين في حزبه قد واجهوا بعض الصعوبات في جمع التوقيعات.

كما كشف عن وجود عدة تجاوزات في بعض المناطق تم إخطار السلطة الوطنية للإنتخابات بها من أجل إتخاذ الإجراءات اللازمة


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