عاجل

بن فليس: لن أتقدم بأي طعن لسلطة الإنتخابات وإستقرار الجزائر هو مبتغانا

الأخبار المميزة
  • -
  • 0
بن فليس: لن أتقدم بأي طعن لسلطة الإنتخابات وإستقرار الجزائر هو مبتغانا
بقلم نادية بن طاهر

أعلن علي بن فليس، رئيس حزب طلائع الحريات، أنه لن يتقدم بأي طعن للسلطة الوطنية لتنظيم الإنتخابات، في ندوة صحفية اليوم الجمعة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=740912

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com