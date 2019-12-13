بن فليس: لن أتقدم بأي طعن لسلطة الإنتخابات وإستقرار الجزائر هو مبتغانا

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تم تسجيل هزة أرضية، مساء اليوم الجمعة، بشدة 3.2 درجة على سلم ريشتر، شمال ولاية بومرداس.
وسجل المركز الوطني لرصد الزلازل، اليوم الجمعة على الساعة الثانية…
أوقف عناصر الدرك الوطني وحرس الحدود، أمس الخميس، تاجر مخدرات وضبطوا 11 كيلوغرام و900 غرام من الكيف المعالج بكل من غليزان وتلمسان.
وحسب بيان لوزارة الدفاع…
أقدم شاب في العشرينيات من العمر، على الانتحار شنقا، ليلة الخميس الى الجمعة، بفناء منزله العائلي بحي سكانسكا بتبسة.
وتدخلت وحدة الحماية المدنية، الشهيد حشاني دوح،…
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