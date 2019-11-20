بن فليس: ” لهذا السبب تراجعت عن الترشح لرئاسيات أفريل الماضي”

تحدث مرشح الرئاسيات المقبلة، علي بن فليس، اليوم الأربعاء، عن سبب تراجعه عن الترشح في الرئاسيات التي كان من المزمع عقدها أفريل الماضي.

وكشف بن فليس، في تجمع شعبي، نظمه بولاية شلف، أنه قام بجمع 120 ألف توقيع.

وأضاف ” في آخر يوم من جمع التوقيعات، جمعت الصحفيين، وأحضرت محضرا قضائيا، وقلت لن أترشح، لأنها مخدوعة”.

وأورد “عارضت الثانية والثالثة، لأنها أهلكت البلاد، وعارضت الرابعة، والخامسة أسقطها الشعب، فشكرا له على سلميته، وعلى تحريرنا”.

وطمأن بن فليس قائلا “أطمأن القلوب، واطمأن الاطارات، هناك أغلبية صالحة في كل وطن، ولا خوف عليهم اذا اختارني الشعب لقيادة الأمة”.