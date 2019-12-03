بن فليس: “مانيش طامع في كرسي باش نتمولك فيه”

قال المترشح للأنتخابات الرئاسية علي بن فليس، أن مستقبل الجزائريين بأيديهم يوم 12 ديسمبر الجاري، عبر انتخابات نزيهة وشفافة.

وأردف بن فليس خلال تجمع له بمسرح عز الدين مجوبي بعنابة :” انا جيت للشعب الجزائري ولاية بولاية ودار بدار”، “مانيش طامع في كرسي باش نتمولك فيه”.

الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية موجودة ولا بد من حلها، بالتوافد يوم الإنتخاب بكثرة لإختيار رئيس للجموهورية.

لا بد من إضفاء الشريعية على مؤسسات الدولة، الرئاسة والبرلمان والحكومة، لا بد أن تنتخب بطريقة نزيهة وشفافة.

الجزائر حررها زيغود يوسف ورفاقه وباعتها العصابة

وتسائل بن فليس هل نحن في أرض مسلمة أم لا؟، وقال أن الهم والميزيرية تعيش وسط الجزائريين ، أين الإسلام وأين التكافل الإجتماعي للدولة.

كيف تعمد سيدة وإبنها إلى ركوب أمواج البحر للهروب إلى أوروبا، لولا عيشتها البائسة في الجزائر.

وذكر أن الدولة تدخل “الحراق” السجن ،وهذا حل كولونيالي،لا بد من توفير العيش الكريم حتى لا يضطر الشاب للـ”حرقة”.

وقال بن فليس، الجزائر حررها زيغود يوسف ورفاقه، وباعتها العصابة.

وتسائل بن فليس، ألا تستهل عنابة الميترو والترامواي؟، هناك أطراف “حقرت” عنابة.