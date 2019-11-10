بن فليس: “مجيتش نقول للشعب واش تطلبوا نلبيه والأولوية للفئات الهشة”

أكد علي بن فليس، المرشح للإنتخابات المقبلة، بأنه لم يأتي ليخاطب الشعب، ويلبي كل ما يطلبه، فالدولة تهتم بهموم الجميع، والأولوية للفئات الهشة والمنسية.

ووعد بن فليس الجزائريين في حال إنتخابه، خلال ندوة صحفية له، اليوم الأحد، بأن يهتم بالشباب والبطالين، وذوي الدخل المحدود، وكذا المتقاعدين وذوي الإحتياجات الخاصة، والطلبة الجامعيين.

وذكر ذات المتحدث، بأن برنامجه يقوم على استقلالية العدالة، وتوسيع صلاحيات الضبطية القضائية.

وأضاف علي بن فليس، أن برنامجه للإستعجال الوطني، يحوي شق سياسي واقتصادي واجتماعي، لا يمكن فصلهم عن بعضهم البعض.

ووعد المرشح للإستحقاقات المقبلة، بأن يعيد الشرعية لمؤسسات الدولة، من القمة إلى القاعدة، وأن يعطي صلاحيات أوسع للبرلمان.

وقال بن فليس، أن الدستور ليس محترما من طرف الشعب، كونه قائم على تكريس الفرعونية والشخصنة في الحكم.

وبخصوص المشاركة في الإنتخابات المقبلة، قال بن فليس بأنه يحترم قرار الجميع، سواء من ينتخب أو من يقاطع، لأنه حق لا يمكن المساس به.