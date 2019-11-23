بن فليس من بوسعادة أنا رجل دولة مع المحرومين والمظلومين

قال المترشح للرئاسيات علي بن فليس لسكان بوسعادة ناصرتموني في 2004،و كانت الدولة في اتجاه واتجاه الشعب في إتجاه آخر.

وأضاف بن فليس في تجمع شعبي نشطه بمدينة بوسعادة أنه عاد لخوض المعركة من اجل الجزائر والدولة النوفمبرية في 2014،

واشار ذات المتحدث أنه مازال على عهده في الكفاح من أجل الجزائر والنصر غير بعيد.

وأكد بن فليس أنه ليس له طموح لي في مسائل شخصية، ولا لخدمة عائلته، غير العمل من اجل دولة ديمقراطية واجتماعية، خدمة للشعب.

وكشف المترشح للرئاسيات أنه رجل دولة، ومع المحرومين، والمظلومين، قاطعا على نفسه وعد بفتح هذا الملف بصفتكم مظلومين، كباقي المناطق الاخرى.

وفي ذات السياق، نوه إلى أن هناك قو ى غير دستورية، إستعملت خاتم الدولة للتلاعب بمؤسسات الجزائر واموالها، وكذا بالتعيينات والفساد.

ومن جهة اخرى أكد بن فليس انه من واجبه إحترام رأي من يخالفه، مضيفا أن من حقه المدافعة على رأيه.