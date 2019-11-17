بن فليس من تلمسان: الله يهدينا..وأنا لا أريد شيء لي

قال المترشح علي بن فليس، اليوم الأحد، إنه يريد أن يكون خادم الشعب، ولا شيء غير ذلك.

وصرّح بن فليس، من تلمسان خلال انطلاق حملته الانتخابية، “أدعو الله أن يهدينا، أنا لا أريد أي شيء لي”.

وأضاف رئيس طلائع الحريات، “إن اختار الشعب غيري، احترم كلمة الشعب”.

ودعا بن فليس، الشعب إلى حماية أصواتهم وصناديقهم، مضيفا “والباقي على ربي”.

أما في الشق الاجتماعي، أكد بن فليس على ضرورة أن تكون الدولة الحاضن للشعب كالوالدين، من أجل بناء اللحمة.

وفي مجال الحريات، اقترح المترشح، لجنة حقوق إنسان، فيها رجال، مستقلي الضمير، أين يعيّنون لتنبيه الرئيس والحكومة والمؤسسات بحال اخطئوا.