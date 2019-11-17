بن فليس من تلمسان.. يؤكد على ضرورة استقلالية القضاء النظيف

قال المترشح علي بن فليس، إن العدالة كانت تخضع لمن أراد تطويع العقول لصالحه وصالح المفسدين الذين معه.

وشدد بن فليس، اليوم الأحد، خلال انطلاق حملته الانتخابية، من تلمسان، على ضرورة استقلالية القضاء، النظيف، الذي لا تشوبه شائبة.

وأضاف رئيس طلائع الحريات، “حتى لا يكون مجرورا ومقطوعا ويكون مستقلا واقفا باسم الشعب الجزائري”.

وذكر بن فليس، أن كلمة باسم الشعب يحميها قضاة أشراف لا يميلون يمينا ولا شمالا، مشيرا أنهم يخضعون للقانون والضمير.

وقال المترشح، إنهم يريد قضاء، يرضى عليه الشعب الجزائري.