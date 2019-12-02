بن فليس من سيدي بلعباس: “جئتكم بمشروع مدروس منذ 10 سنوات لتطوير البلاد”

كشف المترشح لرئاسيات 12 ديسمبر، علي بن فليس، أن لديه مشروع مدروس بحكمة منذ عشر سنوات هدفه تطوير البلاد.

وقال بن فليس خلال تجمع له اليوم الإثنين بسيدي بلعباس، أن الشعب وقف وقفة الرجل الواحد ضد الفاسدين تقديراً للشهداء.

وأشار ذات المتحدث بوحدة الدين والهوية التي تجمع الشعب الجزائري والتي بفضلها لا يمكن تفريق هذا الشعب.

كما أضاف بن فليس أن الوطنية يتوارثها الوطنيون والفساد يتوارثه الخائنون .

وتعهد ذات المتحدث أمام الحضور أنه في حال تنصيبه رئيسا للبلاد سيعيد النظر في قطاع العدالة وجعلها مستقلة مؤهلة لمحاربة الفساد، بالإضافة إلى استقلالية العمل الإعلامي وتطوير التعليم بمختلف أطواره.

أما فيما يخص برنامجه الإقتصادي، أكد أنه سيفصل السياسة عن الاقتصاد، وبناء إقتصاد سوق اجتماعي وطني متكامل.