بن فليس: من يعد الجزائريين بزيادات في الأجور فهو يبيعهم الأوهام

قال المرشح للإنتخابات الرئاسية علي بن فليس أنه بعد انهيار أسعار النفط في جوان 2014 أصدر مجلس الوزراء بيانا يقول ان الجزائر ليست في ازمة.

وأضاف بن فليس أن الرئيس وحكومته أنذاك كان بحوزتهم 190 مليار دولار احتياطي صرف صرفوا منها 140 مليار في خمس سنوات.

وأكد بن فليس بأن وضع الإقتصاد الجزائري اليوم يتطلب تكاتف الجهود وحوار كل الأطراف فيما بينها

ويضيف ذات المتحدث بأن مداخيل الجزائر اليوم لا تتجاوز 30 مليار دولار سنويا ومصاريفها تقارب الـ50 ملياردولار وهو وضع صعب.

ووصف تبون بأن من يعدون الشعب الجزائري بزيادات في الأجور وخاصة العمال هم أصحاب وعود واهية يبيعون الأحلام للشعب الجزائري