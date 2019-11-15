بن فليس: موقفي من الحكومة واضح وهذه حلولي للخروج من لأزمة الاقتصادية

قال المترشح علي بن فليس خلال حصة “90 دقيقة بوليتيك” على قناة النهار، أن موقفه من حكومة تصريف الأعمال معروف.

وأردف انها غير شرعية ولا يسمح لها المصادقة على القوانيين، وفي حال إنتخابه رئسيا لا يعتبر أن القوانيين التي صادقت عليها هذه الحكومة مفروضة بل كيف يذهب إلى الأحسن.

ففي قانون المحروقات قال انه لا يقبل اثارته الآن، من ناحية الشكل، لا بد من إيجاد حلول للطاقات المتجددة،

وكشف أن في مشروعه أوجد 15 قطبا إقتصاديا منهم القطب الذي يهتم بالطاقة الشميسة .

وقانون المحروقات يعطي الحلول كيف نذهب لتحول طاقوي كامل.