بن فليس: هذا ما أعد به سكان الجنوب.. وسأنهي عهد تبذير المال العام والبذخ

قال المترشح للإنتخابات الرئاسية علي بن فليس بأنه سيخلص سكان الجنوب من المعاناة التي يعيشونها في الوقت الحالي.

وأكد بن فليس خلال تجمعه بولاية سوق أهراس أن النظام السابق ضيع عدة مشاريع حيوية على ولايات الجنوب خاصة إستثمارات الطاقة الشمسية التي ستخلص السكان من الفواتير العمرتفعة للكهرباء.

وأضاف بن فليس بأنه سيقلص ميزانية التسيير بنسبة 20 بالمائة و سيقضي على التبذير و البذخ بمؤسسات الدولة وسوء استغلال ممتلكاتها.

وأشار إلى العصابة أفرغت الخزينة العمومية و حرمتها من مشاريع بها فائدة، كما أن النظام السابق حرم الجزائريين من اقتراض اموال من الخارج لأجل مشاريع حيوية و فضل إفراغ الخزينة.

وأكد بن فليس بأن الجزائر بقيت سبع سنوات من دون رئيس وكأنها باخرة بدون رهبان و مجلس الوزراء كان ينعقد مرة في السنة.