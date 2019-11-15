بن فليس: هذه حلولي للأزمة السياسية في الجزائر

قال المترشح الحر لرئاسيات الـ12 من ديسمبر المقبل علي بن فليس أن المشاكل في الجزائر جمة في القطاع السياسي وهي كثيرة في المجال الإقتصادي والاجتماعي.

وأردف انه على من يطمح في رئاسة البلد أن يجمع الكل للذهاب إلى مستقبل زاهر لهذا البلد.

وانه سيجمع الطبقة السياسية ومحاورتها حول كبريات المشاكل لزرع الطمئنية في قلوب الجميع.

تم يبادر بتشكيل حكومة تفتح وطني مفتوحة لكل التيارات تتشكل من كفائات وطنية، المجتمع الوطني، وحل المجلس الشعبي الوطني واستشارة السياسيين حول قوانين أساسية تبني بها الديموقراطية.

في الأول قانون إنتخاب جديد،بعد استشارة الطبقة السياسية، ثم إضافات جديدة لقانون السلطة المستقلة، ثم اعادة النظر في قانون الأحزاب.