بن فليس يتحدث على الرئيس الراحل هواري بومدين

تحدث مرشح الرئاسيات المقبلة، علي بن فليس، على الرئيس الراحل، هواري بومدين، في اليوم الثاني من الحملة الإنتخابية، ومن ولاية قالمة.

وقال بن فليس: “كلما ذكر هذا الإسم، ألا وهو هواري بومدين، تتعالى التصفيقات، والتحيات، هذا الرجل الذي رفع راية الوطن عاليا، وزادنا فخرا على فخر”.

مضيفا: “افرحو واستمتعوا بما فعله هذا الرجل الشهم لكل الجزائر، بومدين لم يكن تابعا لراية أو عرش، بل هو حمل راية الجزائر كلها، وحمل البلاد على أكتافه”.

وأكد على بن فليس، أن بومدين أعطاه فرصة، وعينه كنائب عام، وهو في سن 27 سنة قائلا: ” خلوه يخدم اذا غلط نصلحولوا”.