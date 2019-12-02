بن فليس يتعهد بتقليص ميزانية التسيير وتوزيعها على الفئات المعوزة

تعهد مترشح حزب طلائع الحريات للإنتخابات المقبلة، علي بن فليس، بتقليص ميزانية تسيير الدولة بنسبة 20 بالمئة، وتوزيعها على الفئات المعوزة.

وأكد بن فليس، أن برنامجه يحمل حلولا للأزمة السياسية والإقتصادية والإجتماعية في البلاد، بفتح حوارات مع جميع الفئات.

وأضاف بن فليس، في تجمع شعبي بمستغانم: “يجب أن يكون هناك خطاب صالح يجمع الشعب”.

وشدد المترشح على ضرورة توفر الثقة بين الحاكم والمحكوم، بتوفير هيئات مراقبة في الدولة، لحماية المال العام للشعب.

وفي الجانب الإقتصادي، وعد بن فليس بإستحداث وزارة لرقمنة الإقتصاد، حتى يسهل إكتشاف المفسدين.

كما تحدث بن فليس على الجالية الجزائرية في الخارج، ووعد بإعطائهم نفس الحقوق التي يتمتع بها المواطنون الجزائريون في البلاد.