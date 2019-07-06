بن فليس يثمن خطاب بن صالح ويدعو لاستحداث سلطة وطنية لتسيير المسار الانتخابي

دعا رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، إلى حوار يوفر كل الشروط لإجراء انتخابات رئاسية في الآجال المتفق عليها.

وطالب، خلال الندوة الوطنية للحوار، إلى إحداث سلطة وطنية يوضع بين أيديها كامل المسار الانتخابي، والاشراف عليها ومراقبتها.

وأضاف في السياق ” نحن بحاجة إلى حوار يرمي الى تعديل النظام الانتخابي، حوار يوافق على اجراء الرئاسيات في الآجال المتفق عليها معقولة ومقبولة، والذي سيمكن الشعب من انتخاب أول رئيس للجمهورية بطريقة ديمقراطية أصيلة”.

وأكد أن الخروج من هذا الانسداد يقتضي تفاهم في اطار حوار هادئ ومنظم يتسم بالثقة، حيث ترفع الشخصيات المنبوذة يدها عنه.

وثمن بن فليس، خطاب رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، حيث قال ” بن صالح ادخل لهجة تتضمن نوع من التغيير، مقارنة بالخطابات السابقة، حركت الخطوط المتجذرة، رسالة عرضت قاعدة ولو أنها غير كاملة يمكن التفاعل لوضع معالم الخروج من الانسداد السياسي القائم”.

وأضاف بن فليس، “النظام السياسي قد اهتدى أخيرا ومستعد لرفع يده”.

وشدد المتحدث على ضرورة أن تكون الشخصيات التي تكلم عنها بن صالح لقيادة الحوار، مقبولة لدى الجميع