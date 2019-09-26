بن فليس..يجب إرجاع البلاد إلى وضعية السير

قال علي بن فليس، إن الانتخابات الرئاسية المقبلة تشكل السبيل الوحيد والمباشر لإخراج البلاد من الازمة.

وأوضح رئيس حزب طلائع الحريات، أن الرئاسيات فرصة يجب استغلالها للخروج من الأزمة .

وأشار بن فليس، إلى أن الاستحقاقات من وجهة نظره، استثنائية ومصيرية وليست مجرد إجراء عادي.

وأضاف المتحدث، أنه يجب إعادة البلد بأسرع ما يكون إلى وضعية السير لأنه متوقف.

وهذا بمواجهة التحديات في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وأكد بن فليس، أن أي إخفاق للرئاسيات المقبلة، سيدخل البلاد في متاهة مجهولة.