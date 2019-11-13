بن فليس.. يجب مسح الديون لأصحاب مشاريع “أونساج” الفاشلة

قال علي بن فليس، المترشح لرئاسيات 12 ديسمبر، إن الدولة لا يمكنها مسح الديون لأصحاب مشاريع “أونساج” الناجحة.

وأوضح بن فليس، اليوم الأربعاء، في منتدى الحوار، أن الناجحون أخذوا أموال من الدولة، ويجب أن ترد لأنها تعود للشعب.

وأشار رئيس حزب طلائع الحريات، إلى أن أصحاب مشاريع أونساج، الذين قدمت لهم إعانات لكن لم تدعمهم، يسمح بمسح ديونهم.

مضيفا أن الذنب يعود على الدولة، لأنها لم ترافقهم في مشاريعهم.

وأفاد بن فليس، أن الدعم في كثير من الأحيان، ليس مدروسن قائلا “مازلنا في البيروقراطية ولم نذهب للعمق”.