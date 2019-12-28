بن فليس يدافع عن دور المعارضة في الساحة السياسية

أكد رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، أن المعارضة الجزائرية بناءة وخلاقة، ولم تقم أبدا بإضعاف وتعقيم الفعل السياسي.

وخلال افتتاح الدورة الاستثنائية للجنة المركزية للحزب، قال بن فليس “المعارضة الجزائرية تسهم في تنوعي الفعل السياسي وتخصيبه، معارضة بناءة وخلاقة”.

وأضاف “المعارضة الجزائرية منتجة لمسالك وبدائل اخرى، والمعارضة التي اتخذ منها حزبنا موقعا، معارضة الفكرة بالفكرة، والتصور بالتصور، والمشروع بالمشروع”.

وأكد أن المعارضة أظهرت وفاءها للدولة الوطنية، والامة الجزائرية، ولا يمكن لأي كان أن يشك في انها شكلت الحصن المنيع لمشروع وطني اصيل، مشروع سياسي صادق، ثابت المواقف، وذات سداد أخلاقي.

وأكد أن طلائع الحريات لم يفتقر لأي ميزة من هذه الميزات النبيلة، واختار طريقا ومشوارا وقضية، ومشروعا عمره 15 سنة لم ولن يندم عليه.