بن فليس يرد على بيان نيابة محكمة بئر مراد رايس

ردت مديرية حملة المترشح علي بن فليس، على بيان نيابة محكمة بئر مراد رايس بشأن الموقوف المتهم بالجوسسة.

وقالت مديرية حملة بن فليس في بيان، أصدرته الليلة الاثنين، أن المشتبه به “ص. ب” ليست لديه أي صلة بمديرية الحملة.

وذكر البيان أنّ المشتبه به لا ينتمي إلى مديرية حملة بن فليس، مضيفا أنه تم نشر قائمة طاقم الحملة عبر كافة وسائل الإعلام.

وأوضح البيان أن حضور المدعو “ب.ص” تجمعات بن فليس كان ينحصر فقط في الجانب التقني المتعلق بالصوت باعتباره مختصا تقنيا في هذا المجال.



وبخصوص الحساب البنكي الذي تحدث عنه بيان النيابة، قالت مديرية حملة بن فليس أن هذا الحساب هو حساب مشترك مع زوجته.

وأوضح البيان أن الحساب البنكي جرى فتحه سنة 1998 بمرسيليا لدى قرض الشمال، ثم تمّ نقله إلى باريس سنوات فيما بعد.

وبتاريخ 21 مارس 2019 يقول البيان قرر بنك قرض الشمال غلق الحساب بحجة أنه ملك لرجل سياسي أجنبي.

كما قامت إدارة البنك بإرسال صك بنكي بقيمة المبلغ المودع في الحساب والمقدر ب 11 الف أورو، عبر البريد للزوجين بن فليس.

وأضاف ببيان حملة بن فليس أن هذا الأخير لم يتمكن مع حرمه من استرجاع حقهما إلى حد الآن، ليعرض “ب.ص”، يضيف البيان، خدماته لحل هذه المسألة، لكن من دون جدوى.

واعتبر المرشح بن فليس نفسه ضحية في القضية وليس متهما.