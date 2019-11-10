بن فليس يرد على من يخشون “استنساخ النظام القديم”

أفاد المترشح لرئاسيات 12 ديسمبر، علي بن فليس، اليوم الأحد، أن الثورة تخشى استنساخ النظام القديم.

وقال رئيس حزب طلائع الحريات، إن من جانبه يخشى أن يجعل هذا النظام من الرئاسيات القادمة عهدة خامسة مكررة.

وأوضح بن فليس، أن نضاله لا يسمح له أن يفتح لهذا النظام المجال، وتعبيد الطريق أمامه.

وأشار المتحدث، إلى أن ترشحه يهدفان إلى التعجيل بزوال النظام الفاسد وسد الأبواب أمامه.