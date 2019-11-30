بن فليس يعد برفع المنحة الجامعية وأجر التقاعد وفتح ملف متقاعدي الجيش

وعد مرشح الرئاسيات، علي بن فليس، اليوم السبت، برفع المنحة الجامعية وأجر التقاعد، في حال أصبح رئيسا.

وفي تجمع شعبي نشطه بولاية سطيف، التزم بن فليس بتسوية المنحة ورفعها، وكذا ملف الايواء، وهذا بالحوار مع التنظيمات الطلابية، لايجاد المخارج والحلول.

ووعد المرشح، بمراجعة المنظومة الجامعية ، رفع المنحة، والاعتناء بملف السكن والنقل، حتى يتفرغ الطلبة لكسب العلم النافع وتطوير مستوى الجامعة الجزائرية.

كما التزم بن فليس بمراجعة أجر التقاعد، في ظل غلاء المعيشة، وانتقاص القدرة الشرائية.

وتحدث مرشح الرئاسيات عن تقليص سن تقلد المسؤوليات، حتى تعطى للشباب فرصة حمل الحقائب الوزارية، والمناصب السامية في الدولة، وتسوية ملف عقود ما قبل التشغيل.

من جانب آخر، تعهد بن فليس، بفتح ملف متقاعدي الجيش الوطني الشعبي وإعادة الاعتبار لهم.

وقال “متقاعدو الجيش وأولئك الذين ساروا للشرق الأوسط وشاركوا في الحرب دعما لفلسطين، ووقفوا لجانب الجزائر في وقتها العصيب، سيتم فتح ملفهم وإعادة النظر في حقوقهم الضائعة”.

ودعا المرشح علي بن فليس، الى حل المطالب بالحوار، بعيدا عن العنف والشتائم.