بن فليس يعزي عائلة الفقيد الفريق احمد قايد صالح

قدم، رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، تعازيه لعائلة الفقيد الفريق أحمد قايد صالح، الذي وافته المنية، صبيحة اليوم الاثنين متأثرا بسكتة قلبية.

وجاء في بيان تعزية”علمت، ببالغ الأسى،بانتقال المجاهد الفريق أحمد قايد صالح،نائب وزير الدفاع الوطني،ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي،اليوم،إلى جوار ربه”.

“وبهذه المناسبة الأليمة أتقدم رفقة كل إطارات ومناضلي حزب طلائع الحريات بتعازينا الخالصة لأفراد عائلته وكل إطارات وأفراد الجيش الوطني الشعبي”.

“داعيا الله عز وجل أن يتغمد روح الفقيد برحمته الواسعة وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل”.