بن فليس يعلن استقالته من حزب طلائع الحريات

أعلن اليوم السبت، علي بن فليس، استقالته من رئاسة حزب طلائع الحريات، وتعيين عبد القادر سعدي، رئيسا لطلائع الحريات بالنيابة.

وخلال افتتاح الدورة الاستثنائية للجنة المركزية للحزب، قال بن فليس لكل مسعى بشري نهاية، ولا يوجد ما يريح ولا يرضي نمن الاحساس باداء الواجب كاملا.

وأضاف “منذ اكثر 4 سنوات ونصف منحتموني ثقتكم وحملتموني هذه المهمة، حيث ثمت بإنشاء حزب طلائع الحريات تتويجا لمسار سياسي طويل عمره 15 سنة”.

وأورد بن فليس ” معرفتكم لم تكن مجرد رفقة أو مصاحبة سياسية، بل مآخاة في نصرة القضية الوطنية، جمعت ما حولها من الضمائر والقناعات والمباديء”.

وأعلن بن فليس عن تعيين عبد القادر سعدي، رئيسا لحزب طلائع الحريات بالنيابة، الى غاية انعقاد المؤتمر.

كما أعلن بن فليس عن تنصيب هيئة مفتوحة لتحضير المؤتمر.