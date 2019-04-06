بن فليس يقترح تمديد المرحلة الإنتقالية إلى 6 أشهر وتشكيل هيئة رئاسية

اقترح علي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات، تمديد المرحلة الإنتقالية لأكثر من 6 أشهر مع تشكيل هيئة رئاسية مكونة من شخصيات مقبولة شعبيا.

وقال بن فليس حلال منتدى جريدة “المجاهد” اليوم السبت، أنه يقترح تشكيل هيئة رئاسية تكون مشكلة من شخصيات مقبولة شعبيا تقود المرحلة الإنتقالية.

مضيفا أن هذه الهيئة تعمل على تعديل قانون الإنتخابات، مع تحضير لجنة مستقلة لمراقبة الإنتخابات بالتشاور مع الطبقة السياسية.

كما تعمل أيضا الهيئة على تشكيل حكومة ذات كفاءات، حسب ذات المتحدث، الذي طالب أيضا بحل البرلمان، ليتم انشاءه بعد اقامة تشريعيات ليقوم البرلمان الجديد بتحضير الدستور وتنظيم انتخابات رئاسية.

وتابع بن فليس تقديم اقتراحاته، حيث دعا أيضا إلى تمديد المرحلة الإنتقالية لأكثر من 6 أشهر، حتى تستطيع اللجنة الرئاسية.