بن فليس يقترح 6 خطوات لاسترجاع “الأموال المنهوبة “

قال رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس، إنّ حجم الأموال المنهوبة لايمكن تقديره.

وعرض بن فليس في منشور له صفحته الرسمية “الفايس بوك” ، تصوراته بشأن استعادة الاموال المنهوبة عبر ستة خطوات .

ويرى بن فليس، أول خطوة تكون بداية بالتوطئة السياسية-الدبلوماسية، من خلال ربط اتصالات رسمية مع الدول، التي تظهر التحقيقات أنها اختيرت ملجأ للأموال المهربة لإقناعها بالتعاون النزيه مع الجزائر

وكخطوة ثانية إيفاد طاقم من القضاة المعنيين، بهدف ملاقاة نظرائهم في البلدان التي توجد فيها الأموال لمعرفة شروط استعادتها

كما يرى المسؤول الحزبي ، من الضروري تحضير وتقديم ملفات جدية للشركاء الأجانب في التحقيقات،وتفعيل الاتفاقيات الثنائية للتعاون القضائي

وأضاف بن فليس ، يجب اللجوء إلى الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.

واللجوء إلى مكاتب دولية متخصصة في البحث والاستقصاء في مجال تهريب الأموال.