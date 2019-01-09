بن فليس يلتقي السفير الأمريكي لدى الجزائر

استقبل رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، اليوم الأربعاء، بمقر حزبه، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى الجزائر، جون ديروشر، بطلب منه.

وأثناء المحادثات، تطرق الطرفان إلى علاقات التعاون وسبل تطويرها، و كذا الوضع الإقليمي السائد.

وفي السياق، أعرب بن فليس عن تقديره، لتطور العلاقات الثنائية، والتقدم المحرز، في إطار الحوار الاستراتيجي بين البلدين، ورغبة أمريكا في المساهمة في شراكة، من أجل تنويع الاقتصاد الوطني.

كما أعرب الطرفان عن ثقتهما في مستقبل العلاقات بين البلدين.

وخلال هذا اللقاء وبطلب من السفير، عرض بن فليس تقييمه للوضع في الجزائر.

هذا، وتبادل الطرفان، وجهات النظر حول الوضع الإقليمي، و تأثيره على أمن بلدنا.

كما أعاد التأكيد على أنه للجيش الوطني الشعبي، القدرات الكافية لمواجهة أي تهديد على حدود وطننا، و ضمان أمنه.