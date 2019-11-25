بن فليس يوجه رسالة لوزيرين: “كونا صادقين أو اتركاها للأجدر”

عبّر اليوم الإثنين، مرشح الرئاسيات، علي بن فليس، عن تذمره من تهميش كفاءات المناطق الداخلية، وحرمانها من المناصب.

وفي تجمع شعبي نشطه بولاية البيض، وجه بن فليس سؤالا لوزير الفلاحة قائلا ” يا وزير الفلاحة، البيض والنعامة، ولايات الجزائر أم لا؟ هي ملك للجزائريين قاطبة وليس لـ 4 من الناس”.

وأضاف ” لماذا قمتم بحرمان أهلها وقاطنيها من الأراضي ومنحتم عقود الاستثمار الفلاحي فيها لمن لا يعرفونها ولم يزوروها حتى”.

كما وجه بن فليس سؤالا لوزير الداخلية “يا وزير الداخلية، لماذا هذا التهميش لكفاءات البيض والنعامة، أيعقل أن لا يتم تنصيب إطارات من هذه المناطق، أي والي ولا رئيس دائرة ولا حتى أية شركة من الشركات الوطنية؟”.

وبتعبير شديد اللهجة، رد بن فليس على تهميش إطارات المناطق الداخلية قائلا “كونوا صادقين أو اتركوها للأجدر”.