بن فليس يودع الجزائريين وهذا ما أوصاهم به

دعا رئيس حزب طلائع الحريات المستقيل، علي بن فليس، اليوم الجزائريين في آخر وصية له بعد اعتزاله الساحة السياسية، الى الدفاع عن الدولة الوطنية وحدود الجزائر.

وقال بن فليس “الجزائر تعيش الصعاب، ودورنا اليوم كجزائريين هو الدفاع عن الدولة الوطنية”.

وخاطب أعضاء الحزب قائلا “اليوم أنتم أمام واقع جديد، يتطلب منكم الوقوف مع الدولة الوطنية، وبالنسبة لي فقد تحررت من القيد الحزبي، حتى يكون لي مجال اوسع لخدمة الوطن”.

وأوصى بن فليس قيادة الحزب بالبقاء موحدة ومتماسكة، داعيا للذهاب الى مؤتمر لاستكمال مسيرة طلائع الحريات.