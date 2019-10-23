بن فليس يودع ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية رسميا السبت المقبل

الوطني
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بن فليس يودع ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية رسميا السبت المقبل
بقلم نويس عبد الجلال

كشف الراغب في الترشح للرئاسيات ديسمبر، علي بن فليس عن موعد ايداع ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وحسب مصادر مقربة من رئيس الحكومة الأسبق، فإن علي بن فليس قد بلغ النصاب القانوني ومايكفي في جمع استمارات التوقيع.

وحدد وزير العدل الأسبق السبت المقبل المصادف ليوم 26 أكتوبر الجاري موعدا لإيداع ملف ترشحه للانتخابات المقرر إجرائها يوم 12 ديسمبر من السنة الحالية.

وقال ذات المصدر أنه السبت المقبل وفي حدود الساعة الثالثة زوالا سيودع بن فليس ملف ترشحه لدى الهئية المستقلة لمراقبة الإنتخابات.


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