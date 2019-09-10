بن فليس يُهاجم الراغبين في إسقاط الدولة

هاجم رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس، الراغبين في اسقاط الدولة الجزائرية، مؤكدا أنّ اسقاط النظام الفاسد والمفسدين لايعني المساس بكيان الدولة.

وشدّد بن فليس في فيديو منشور على الصفحة الرسمية للحزب، على ضرورة حماية الدولة الجزائرية التي ضحى عليها ومن أجلها الكثيرين.

وأكّد رئيس الحكومة الأسبق، على أن الدولة مقدّسة، و من الواجب الدفاع عنها، وعدم محاولة اسقاطها، لانّها من صنع الرجال الأبطال، و النساء الحرائر”.

وأوضح بن فليس، أنّ الجزائريين يناضلون من أجل اسقاظ نظام سياسي فاسد، ولكن يجب ان يحافظوا على الدولة الجزائرية.

وأضاف المسؤول الحزبي، أنه لايستطيع السماع لأحد يحاول تكسير وإسقاط هذه الدولة، التي مات من أجلها الشهداء وتعذب المجاهدين وبناتها الرجال.