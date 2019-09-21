بن فليــــس وبن ڤرينــــة يسحبــــان استمــــارة الترشح لرئاسيات ديسمبر 2019

سحب 13 شخصا استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية،بهدف الترشح لرئاسيات 12 ديسمبر 2019، وذلك على مستوى اللجنة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات.

والتي شرعت في عملية تسليم الاستمارات الأربعاء الماضي، على المتقدمين لمقرها بهدف إعلان مباشرة تكوين ملفاتهم للترشح للإنتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال علي ذراع رئيس لجنة الإعلام والناطق الرسمي باسم السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات، في اتصال مع «النهار»، أمس.

إن 13 شخصا سحبوا استماراتهم وأبدوا رغبتهم في الترشح إلى غاية مساء أمس الجمعة.

وكان آخرهم عبد القادر بن ڤرينة رئيس حركة البناء الوطني.

وأكد علي ذراع بأن 3 أشخاصا سحبوا استماراتهم، أمس الجمعة، على اعتبار أن اللجنة فتحت أبوابها أمام الراغبين في الترشح .

وسحب استمارات اكتتاب التوقيعات، في حين سحب 10 آخرون استماراتهم خلال يومي الأربعاء والخميس.

كما تم رفض طلب شخص واحد للحصول على الاستمارات لعدم توفره على الشروط الضرورية.

وأضاف ذات المسؤول، بأن اللجنة طلبت وثائق الهوية من الشخص الذي تم رفض طلب ترشحه،فلم يكن يحمل معه أي وثيقة.

لا بطاقة هوية ولا شهادة تثبت مستواه التعليمي، فقال إنه حافظ لكتاب الله، غير أنه لا يملك شهاة تثبت ذلك.

حيث أشار الناطق الرسمي للجنة إلى أن القانون الجديد يشترط أن يكون المترشح حاملا لشهادة جامعية.

ومن أبرز المترشحين الذين سحبوا استمارات اكتتاب التوقيعت حتى نهار أمس، رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس.

ورئيس حزب حركة البناء الوطني عبد القادر بن ڤرينة، إلى جانب آخرين أحرار وممثلين لأحزاب سياسية.

على غرار ممثل حزب السلام، كما تم الإشارة إليه في عدد سابق عبر صفحات «النهار».

وتستمر عملية سحب استمارات التوقيعات وإعلان الترشيحات بصفة عادية على مستوى مقر السلطة، حسب ذات المتحدث.

والتي تفتح أبوابها يوميا أمام الراغبين في ذلك، وتسير في ظروف جيدة.

وبالنسبة للأشخاص الذين سحبوا استمارات اكتتاب التوقيعات، للترشح لرئاسيات 12 ديسمبر 2019، هم كل من.

علي بن فليس وعبد القادر بن ڤرينة ومحمد لمين حجاج وڤرين السعيد وبن زعيم رشيد.

وعبد الرؤوف عايب وملوكة أوس وعبد الحكيم حمادي وطواهري حميد وبكير مسعود وعروج مراد وعلي بورحلة.