بن قارة: “هدفي حجز مكانة أساسية مع المنتخب الوطني”

عبّر المدافع الشاب، إلياس بن قارة، نجم بوروسيا دورتموند الألماني، عن فخره الكبير بتمثيل المنتخب الوطني الجزائري.

بعد تلقيه أول استدعاء رسمي من الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، لخوض وديتي زيمبابوي والسعودية، في خطوة اعتبرها بداية تحقّق حلم الطفولة.

وصرّح بن قارة، اليوم الأربعاء، لوسائل الإعلام: “أنا جزائري، أموت من أجل الجزائر. قد أكون أشقر الشعر وأزرق العينين، لكنني جزائري 100%”.

وأضاف المتحدث: “لدينا مجموعة مميزة، وحظيت باستقبال رائع من طرف الجميع، أتمنى تحقيق الفوز في المواجهتين الوديتين”.

وختم المدافع بن قارة حديثه: “هدفي الظفر بمكانة أساسية مع المنتخب رغم صعوبة المهمة في ظل وجود لاعبين كـ توغاي وبن سبعيني”.