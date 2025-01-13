بن قدور: “سنعمل على الارتقاء بالكاراتي الجزائري إلى أعلى مستوى”

كشف الرئيس الحديد للاتحاد الجزائري للكاراتي، رضا بن قدور، عن طموحاته، وأهدافه المستقبلية. مؤكدا عزمه على الارتقاء برياضة الكاراتي لأعلى مستوى.

وصرّح بن قدرو، لتلفزيون “النهار”، عقب فوزه برئاسة الاتحاد الجزائري للكاراتي: “أقول مرحبا بالجميع، الأبواب مفتوحة، ويدي ممدودة لكل رياضيّي الكاراتي”.

وأضاف: “سنولي اهتماماً كبيراً بشباننا، وبالتنسيق مع الجميع والعمل الجاد، سنعمل على الارتقاء بهذه الرياضية إلى أعلى مستوى”.

وتابع رضا بن قدرو قائلاً: “سنعتمد مخططاً علمياً، بالاعتماد على كفاءات رياضية جزائرية. ليرفرف العلم الوطني في كل دول العالم”.