بن قرينة:”عدم التصويت على هذا الدستور سيعيدنا إلى دستور 2016″

كشف رئيس حركة مجتمع السلم عبد القادر بن قرينة، أن قرار حركته بالتصويت بـ”نعم” على مشروع تعديل الدستور جاء مبنيا على قواعد سليمة وعلى مذكرة تم نشرها للرأي العام .

وخلال نزوله ضيفا على تلفزيون النهار في حصة “الجزائر في أسبوع”، قال بن قرينة:”قولنا نعم كانت مبنية على قواعد سليمة وعلى مذكر ة نشرناها للرأي العام حتى لانعود حتى لا نعود إلى دستور 2016.”

وأضاف رئيس حركة مجتمع السلم:” غدا أو بعد غد ولو يكون هناك تعديل لهذا الدستور سوف ننخرط في تعديله لأمور إيجابية، وكل ما وجدنا فرصة لتعدل دستور لأمور إيجابية سوف سنكون مع الوطنيين الأصليين للدفاع عن ذلك.”

وواصل بن قرينة:”صحيح كنت منافسا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لكن من اجل خدمة الجزائر والأن داعما في موضوع الدستور وعن قناعة ولمبادئ راسخة،

لأن عدم التصويت على هذا الدستور بكل بساطة وبكل بداهة سوف يعيدنا إلى دستور 2016 ونحن غير مستعدين للعودة إلى الأخير.”