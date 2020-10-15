بن قرينة:لهذا السبب دعونا إلى التصويت بـ”نعم” على مشروع تعديل الدستور

كشف رئيس حركة البناءالوطني، عبد القادر بن قرينة، عن سبب دعوة حركته الشعب الجزائري إلى التصويت ب”نعم” على مشروع تعديل الدستور.

وخلال نزوله ضيفا على تلفزيون النهار في حصة “الجزائر في أسبوع”، قال بن قرينة:”الجزائريين كانوا ينتظرون تغيير نظام العصابة، الفساد، النهب، تزوير الإنتخابات، ونظام السطو على الإرادة الشعبية وهذا لا يمكن أنم يكون إلا بدستور جديد.”

وأضاف رئيس حركة البناء الوطني:”لابد من دستور جديد ينبثق عنه قانون إنتخابات جديد، يؤسس لبناء طبقة سياسية جديدة، يؤسس لقاعدة حكم جديدة، يؤسس لأليات جديدة غير مبينة على الفساد وسرقة الأصوات وهذا لابد ان يكون بدستور جديد.”

وواصل بن قرينة:” المترشحين الخمسة للرئاسيات 12 دسيمبر 2019، جميعهم تعاهدوا بأن أول ورشة تفتح هي تعديل الدستور، والرئيس تبون هو منسجم مع طرحه مع الشعب الجزائري وهو أن شيء يقوم به هو تعديل الدستور.”