بن قرينة:ما قاله المترشح تبون حول غزة كان بشأن المستشفيات الميدانية التي يمكن للجيش إقامتها

علق رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، على تصريح المترشح الحر لرئاسيات 7 سبتمبر، عبد المجيد تبون، أمس الأحد حول غزة ، بعد أن حاولت بعض الاطراف تأويله وإخراجه عن إطاره .

وقال بن قرينة في اتصال هاتفي مع تلفزيون النهار خلال حصة “عين على الرئاسيات”، إن ما قاله المترشح الحر عبد المجيد تبون أمس حول غزة كان بشأن المستشفيات الميدانية التي يمكن للجيش إقامتها.”

وأضاف بن قرينة، أنه سبق للمترشح تبون بصفته كرئيس أن زار جناحا للجيش في قصر المعارض وسأل عن إمكانية إقامة مستشفيات ميدانية من طرف الجيش في غزة.

وتابع رئيس حركة البناء الوطني قائلا:”تحميل خطاب المترشح تبون في حملته أمس معان لم يقصدها قد ينم عن نية خبيثة وهي تصب في مصلحة النظام المخزن المغربي الذي يسعى لتشويه صورة الجزائر بأي طريقة.”

وأكد ذات المتحدث أن الجيش الوطني الشعبي سبق له وأن قام بدوره في عدة عمليات إنسانية بسبب إمكانياته اللوجستية الكبيرة ووخبرته.

وعن دعم الجزائر للبنان، قال بن قرينة إن “حزبه اصدر بيانا مباشرة بعد صدور هذا القرار ثمن فيه موقف الجزائر الانساني .”

وأضاف بن قرينة أن الموقف اتجاه لبنان ليس غريبا على الجزائر، وسبق وأن عملته مع السودان وكورونا مع الاشقاء في موريتانيا وتونس .