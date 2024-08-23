بن قرينة: أعداء الجزائر يغيظهم قوتها ووحدتها ونجاحها وتحررها

صرح عبد القادر بن قرينة، رئيس حركة البناء الوطني، اليوم الجمعة، في تجمع شعبي نشطه بولاية الجلفة. ان الجزائر كانت دائما في صراع مستمر ضد الاعداء الذين يغيظهم قوتها ووحدتها ونجاحها وتحررها .

وأضاف بن قرينة “مرشحنا عبد المجيد تبون يتقدم لقيادة السفينة من اجل ان تبقى الجزائر منتصرة. وان هذا البرنامج الذي يسعى لاستكمال انجاز مشاريع الجزائر الجديدة انما هو من اجل ان تبقى الجزائر منتصرة”.

وتابع بن قرينة “ان كل جهودنا يجب ان تصب في ان تبقى الجزائر منتصرة على اعداء الامس. الاستعمار وأذياله في الداخل، الذي يريد ان يعود من ابواب متفرقة والذي يؤلمه ان تتحرر الجزائر في قرارها. منتصرة على من يرفضون للجزائر اي دور محوري. ومنتصرة على الذين يخربون الجزائر اقتصاديا. ومنتصرة على من يسعون لمنع الجزائر من ان يكون جيشها متماسكا قويا. ومنتصرةعلى من يستكثرون على الجزائر تطوير علاقات متعددة ومتنوعة. منتصرة على من يستكثر علينا مواقفنا المبدئية المستمدة من بيان أول نوفمبر. في نصرتها للقضايا العادلة، يوم عجزهم عن قول كلمة حق مناصرة للضعفاء. منتصرة على من يحاولون منع الجزائر من وحدة شعبها. وتماسك مجتمعها والتفافه حول مواقفها المشرفة. ومنتصرة على اعدائها ممن يستكثرون عليها وحدة مرجعياتها الدينية والتفافهم حول علمائها وقادتها.