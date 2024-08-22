بن قرينة: أناس يتقربون من الحزب للظفر بمنصب وزير أو والي 

قال اليوم، الخميس، رئيس حركة البناء عبد القادر بن قرينة،أن الحملة الانتحابية التي ينشطها لصالح المترشح الحر عبد المجيد تبون. لا يطمع في أي منصب، لأن مساندته نابعة عن قناعة الحزب لمواصلة الطريق لعهدة ثانية.

ووجه بن قرينة رسالة شديدة اللهجة لكل شخص يريد التقرب من الحزب او منه شخصيا. طمعا في منصب وزير أو، أو والي، أو رئيس إدارة. مشيرا أن من يريد هذا، عليه سلك جسور أخرى غير حركة البناء.لأن جسر حركة البناء حسب المتحدث هو ” الدفاع عن مؤسسات الدولة وعدم المجازفة والمغامرة”

وأضاف بن قرينة أنه هو وحزبه أخذ غمار الرئاسيات تحمل الأعباء التي أسس لها المؤتمر السنة الماضية.